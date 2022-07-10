Kim’in yerine Semedo

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın dev kulüplerini eşine takan Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Kurmaylar, Kim'in olası ayrılığı durumunda ise yerine alacakları ismi şimdiden belirledi.



TEMASLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul ekibi, Yunan temsilcilerinden Olympiakos'ta forma giyen Ruben Semedo için harekete geçti. Oyuncuyla daha önce de temasa geçen sarı-lacivertli kurmaylar yıldız savunmacıyı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kurmaylar, Yunan ekibiyle de pazarlıkları tam gaz devam ettiriyor. Semedo'nun da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi sarı-lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.

234 MAÇTA 9 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin istediği Ruben Semedo, futbola Sporting Lizbon'un B Takımı'nda başladı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, daha sonra sırasıyla Reus, Setubal, Sporting Lizbon, Villarreal, Huesca, Rio Ave, Olympiakos ve Porto formalarını giydi. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 234 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu bu müsabakalarda 9 gol atarken, bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

ARAO TAMAM GİBİ

FENERBAHÇE'DE Jorge Jesus'un eline üç kulvarda da başarı sağlayacak bir kadro vermek için yoğun bir çalışma içinde olan yönetim, transferde bir bombayı daha patlatmak üzere. Lincoln, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarılacivertliler, Willian Arao'yu da imza aşamasına getirdi. Flamengo Başkanı Marcos Braz açıklamalarda bulunurken, oyuncunun sarılacivertlilere yakın olduğunu söyledi.