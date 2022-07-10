Koşukavak öne geçti

TFF 2. Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Bucaspor 1928'de teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Gündeminde Volkan Kazak, Mustafa Er, Yusuf Şimşek ve Serdar Bozkurt gibi isimler olan ancak anlaşma sağlayamayan İzmir temsilcisinin 49 yaşındaki tecrübeli isim ile önemli yol kat ettiği bildirildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak birçok kulüpte görev yaptı.



İMZA AŞAMASINA GELDİLER

Daha önce Göztepe ve Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük yapan Koşukavak Manisaspor, Bursa Nilüfer, Şanlıurfaspor, Altay, İstanbulspor, Gazişehir, Bursaspor ve Denizlispor'da ise teknik direktörlük görevi yaptı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörle imza aşamasına geldiği belirtilirken, pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyor.



■ BERKE ÖZBAY

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