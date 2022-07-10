KSK’de Webb yolda

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon hedef yükselten Pınar Karşıyaka, transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar kadrosuna Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado, Mert Celep ve Jaylon Brown'u dahil eden yeşil-kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekiplerinden UCAM Murcia forması terleten James Webb'in transferi konusunda yıldız basketbolcunun menajeri ile anlaşmaya vardı. Son iki sezondur İspanya'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Boise State'de başladı.



NBA'DE DE FORMA GİYDİ

2017 yılında Philadelphia'ya transfer olan ABDli oyuncu, sonraki yıl Brooklyn Nets formasıyla NBA'de boy gösterdi. Bir yıllık NBA deneyiminin ardından Avrupa'da boy gösteren Webb, sırasıyla Bonn, Larissa ve UCAM Murcia formalarını giydi. Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi karşılaşmaya çıkarken, 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun birkaç gün içinde İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imzalayıp takıma katılması bekleniyor.

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