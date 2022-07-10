Manisaspor’un genç takımı il şampiyonu

Bölgesel Amatör Lig'e veda eden ve Manisa Amatör Süper Ligi'ne düşen Manisaspor'un genç takımı U-14 Futbol Ligi'nde şampiyon oldu, alkış topladı. Manisa'da U-14 Yerel Futbol Ligi'nin finalinde Manisaspor ile Yunusemre Belediyespor karşı karşıya geldi. Tarzanlar, Yunusemre Belediyespor'u 2-0 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Manisaspor'a kupa ve madalyalarını Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan takdim ederken, ikinci olan Yunusemre Belediyespor'a ise kupa ve madalyalarını Manisaspor Başkanı Ümit Atlı verdi. Turgutlu temsilcisi Selvilitepespor üçüncü olurken, Somaspor dördüncü oldu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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