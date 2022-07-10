Rybakina şampiyon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğunu, 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 yenen 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina elde etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina karşı karşıya geldi. Rakibinin 17 basit hatasına karşılık yalnızca 6 hata yapan Jabeur, 3 ve 9. oyunda servis kırdığı ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.



ÜÇÜNCÜ TEKLER KUPASI

Rybakina, 2. setin başında bulduğu maçtaki ilk servis kırma puanını iyi değerlendirdi ve servis oyununu da alarak 2-0'lık skor avantajını yakaladı. Kortta daha iyi hareket etmeye başlayan ve hata sayısını azaltan Rybakina, 13 puan kazandıran vuruşa imza attığı seti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Rybakina, servis kırarak başladığı final setinde rakibine sadece iki oyun vererek üçüncü seti 6-2, toplam 1 saat 47 dakika süren maçı da 2-1 aldı. Rybakina böylece grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki yıldız raket, kariyerindeki ise üçüncü tekler şampiyonluğunu elde etti. Kazak tenisçi ayrıca 2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

NEFESLER TUTULDU

Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon, tenisin en prestijli organizasyonu kabul ediliyor. Londra'nın ev sahipliğindeki turnuvada bu yıl tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak. Novak Djokovic-Nick Kyrgios finali milyonları ekran başına kilitleyecek. Bugün 16.00'da başlayacak dev final, TRT Spor ve S Sport'ta yayınlanacak. Djokovic'in kariyerinden sonuncusu geçen sene olmak üzere 6 kez Wimbledon şampiyonluğu bulunuyor.