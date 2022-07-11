Adana Demirspor’da Onyekuru sürprizi

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor başkanı yaptığı açıklamada, Nijeryalı futbolcu ile anlaşma sağlandığını söyledi. Sancak ayrıca, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu, sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'a imza attı. Öte yandan Adana Demirspor, son olarak Adanaspor forması giyen kaleci Goran Karacic'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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