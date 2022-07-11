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Haberler Spor Altınordu’nun gözü zirvede

Altınordu’nun gözü zirvede

Kırmızı-lacivertlilerde Kubilay ve Kürşad, yeni sezon öncesi oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

11.7.2022

Altınordu’nun gözü zirvede

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun iki tecrübeli ismi Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Kubilay Aktaş, "Geçen yılın kadrosunun yüzde 90'ı korundu. Geçen sezonun son 10 haftasında mükemmel bir çıkışımız vardı o çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu

SÜRMELİ: HEDEF SÜPER LİG
Altınordu'nun bir başka tecrübeli oyuncusu Kürşad Sürmeli de çalışmaların yüksek bir tempoda sürdüğünü dile getirerek, yeni sezon hakkında şunları ifade etti: "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz" dedi. Öte yandan kırmızı- lacivertli takımda futbolculara Kurban Bayramı nedeniyle iki gün izin verildi.

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