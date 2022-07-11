Bombalar patlıyor

Fenerbahçe'nin Lincoln, Bruma ve Emre Mor'un ardından 4 isimle daha imza aşamasına geldiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Trabzonspor forması giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Aleksander Sörloth, transferinde sona yaklaştı. Yıldız golcüyle anlaşan İstanbul ekibi, Alman temsilcisiyle aradaki pürüzleri gidererek Sörloth'u Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor. Forvete bir de yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu sezon gösterdiği performans sonrası A Milli Takım'a seçilen Tiago Çukur'a yöneldi. Watford forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Kanarya, genç yıldızı İstanbul'a getirecek.



İSTANBUL'A GELİYOR

SOL bek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Giuseppe Pezzella için kulübü Parma ile anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacının İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kanarya, Jesus'un ısrarla istediği Arao konusunda da mutlu sona ulaştı. Flamengo ile 3 milyon Euro'ya anlaşan F.Bahçe, resmi açıklama için Arao'nun İstanbul'a gelmesini bekliyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Rosenborg'da başlayan Sörloth, sırasıyla Bodo Glimt, Groningen, Crystal Palace, Midtjylland, Gent, Trabzonspor, Leipzig ve geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad formaları giydi. Sörloth, ülkemizde daha önce Trabzonspor forması giymişti. İsmi birçok takımla anılan golcü oyuncuya bordo-mavili taraftarlar 'Kuzeyin Kralı' lakabını takmıştı. Kariyerinde 278 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 89 gol attı 28 de asist yaptı.