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Haberler Spor Buca’da Tunç yol ayrımında

Buca’da Tunç yol ayrımında

İzmir ekibinde Gökhan ve Murat’tan sonra golcü oyuncu da Amed Sportif’e yakın

11.7.2022

Buca’da Tunç yol ayrımında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'de ayrılıklar devam edebilir. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan Gökhan Köseoğlu ve Murat Demir'in ardından Tunç Murat Behram'la da yollar ayrılabilir. İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki tecrübeli forvet için Amed Sportif'in oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bucaspor 1928 yönetiminin takımda kalmasını istediği öğrenilen golcü ayak için iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi. Geride kalan sezonda 31 karşılaşmaya çıkan Tunç, rakip ağları 12 kez sarsarak takımı adına önemli bir katkı vermişti. Forvet hattına Afyon'dan Erhan Şentürk'le güçlendiren İzmir ekibinde futbolcunun kararı da transferde önemli bir etken olacak. Sarı-lacivertli ekiple 2 yıl daha kontratı olan Tunç Murat Behram'ın güncel piyasa değeri ise 125 bin Euro'yu buluyor.

■ BERKE ÖZBAY
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