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Haberler Spor Doğukan, Hull’a doğru

Doğukan, Hull’a doğru

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Ozan ve Allahyar’dan sonra Doğukan’ı da transfer ediyor.

11.7.2022

Doğukan, Hull’a doğru
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik için transfer açıklaması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Hull City ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiği belirtildi.

HAYALLERİNİ ANLATTI
İşte Antalyaspor'un açıklaması: "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce Fenerbahçe forması giyen Ozan ve Allahyar'ı transfer etmişti. Ilıcalı, transferin devam edeceğini söyledi.
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