Kartal’dan Eren hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın son gözdesi Werder Bremen'in yıldızı Eren Dinkçi oldu. Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık maçında karşılaştıkları Alman ekibinden Eren Dinkçi'ye resmen talip oldu. Maçtan sonra iki takım yöneticileri arasında dostluk görüntüleri yaşandı. Bu anlar sırasında yöneticiler, Werder Bremenli kurmaylara Eren Dinkçi'yi sorarak maddi şartların da oluşması durumunda 20 yaşındaki yıldız adayı Türk oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini söylediler.



AÇIK KAPI BIRAKTILAR

Werder Bremen cephesi hedeflerinin bu sezon Bundesliga'ya dönmek olduğunu ve Eren Dinkçi'ye ihtiyaçları olduğu cevabını verdi. Ancak "doğru rakama tabii ki her oyuncu satılık" diyerek kapıyı açık bıraktılar. Beşiktaş'ın, Eren için ilerleyen günlerde resmi bir teklif hazırlayarak Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.

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