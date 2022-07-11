Merkezefendi’de 10 gitti 7 geldi

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk senesinde kümede kalmayı son hafta başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bu sezon işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıları yeniden yaşamak istemeyen yönetim, transferde işi titizlikle yürütüyor. Denizli temsilcisi, geçen sezon takımda yer alan 10 isimle yollarını ayırırken, takımda sadece 3 numara pozisyonunda oynayan kısa forvet 39 yaşındaki Altan Erol kaldı. Yeşil-siyahlılar Jeremy Hollowell, Devonte Upson, Nate Sestina, Rihards Lomazs, Eugene German, Thomas Akyazılı, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna, Emircan Koşut, Serkan Menteşe ile yollarını ayırdı. Denizli temsilcisi bu isimlerin yerine şu ana kadar 6 yerli 1 yabancı olmak üzere, 7 transfer gerçekleştirdi. Arca Tülüoğlu, Burak Eşlik, Doğan Şenli, Bertan Baştan, Bilgehan Diril, Eyüp Can Öncü, Chad Brown ile anlaşma sağlandı.

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