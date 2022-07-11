Şampiyon Djokovic

WİMBLEDON finalinde 1 numaralı seri başı olan Novak Djokovic ile Dünya 40 numarası Nick Krygios şampiyonluk için karşılaştı. Rakibini, 3-1 yenen Sırp raket şampiyonluğa ulaştı. Başarılı sporcu üst üste 4. toplamda ise 7. kez Wimblendon'da şampiyonluğa ulaşırken, aynı zamanda 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Nefesleri kesen mücadelenin ilk setini Nick Kyrgios 6-4 kazanıp 1-0 öne geçti. Sonrasında rakibine set vermeyen Novak Djokovic, 2. seti 6-3, 3. seti ise 6-4 kazandı. Mücadelenin son seti ise son derece çekişmeli geçti. Tie-Break'e kalan sette Sırp raket, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

iKİLİ ARASINDA BUZLAR ÇÖZÜLDÜ

WİMBLEDON finalinde karşı karşıya gelen Djokovic ve Kyrgios arasındaki gerginlik final öncesinde başlayan konuşmalar sonrası ödül töreninde tamamen çözüldü. Geçtimişte birbirlerine karşı sert açıklamalar yapan ikili final öncesi antrenman yaparken, başlayan konuşmalar sonrası buzları eritti. İki tenisçide ödül töreni sonrası yaptıkları açıklamalarda birbirlerini överken, yemeğe çıkma sözü verdiler.