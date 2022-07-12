Aslan saldırıyor

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim, transferde atağa kalktı. Idrissa Gueye ve William Carvalho'dan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç, Serge Aurier ve Evander için harekete geçti. Teknik direktörü Okan Buruk'un daha çok transfere ihtiyacımız var açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, ismi daha önce de gündeme Muriç'e yöneldi.



48 MAÇTA 18 GOL ATTI

Golcü oyuncunun Club Brugge ile anlaştığı için transferde geri adım atan Aslan, anlaşmanın sağlanamaması üzerine yeniden atağa kalktı. Yıldız forveti alarak golcü sorununu çözmek isteyen kurmaylara Muriç'ten de yeşil ışık gelirken, Lazio ile görüşmeler sürüyor. 10 numara arayışlarını sürdüren G.Saray'ın listesine Danimarka'dan bir isim dahil oldu. Midtjylland formasıyla geçen sezon 48 maçta 1



8 AURİER ŞU AN BOŞTA

Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi İstanbul ekibinin elini güçlendiriyor. Sacha Boey'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Villarreal forması giyen ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Serge Aurier geldi. PSG ve Tottenham gibi takımlarda da forma giyen yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

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