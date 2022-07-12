Balkan Rüzgarı Denizli’de esecek

Atletizmde modern tesisleşme ve organizasyon tecrübesi ile Türkiye'nin pilot ili olan Denizli; 16-17 Temmuz tarihlerinde Balkan U20 Atletizm Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksi uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Balkanların genç yeteneklerini bir araya getirecek U20 Atletizm Balkan Şampiyonası 16-17 Temmuz tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'ne (ABAF) üye 12 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek şampiyonaya 400 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye'nin en prestijli tesislerinden biri olarak görülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Olimpik Atletizm Sahası, bundan dokuz yıl önce yine bir Balkan Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştı.



■ SEBAHATTİN ALP

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