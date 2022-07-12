Deniz Kılıçlı Pınar KSK’de

ING Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'dan pivot Deniz Kılıçlı'yı kadrosuna dahil etti. Daha önce Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Mert Celep, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, böylelikle yedinci takviyesini gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Deniz Kılıçlı. Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Deniz Kılıçlı Pınar Karşıyaka'mızda" denildi.



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Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, iki sezon burada forma giydikten sonra İstanbul BŞB'ye geçti. Deniz, 2018 sezonunda Trabzonspor'a transfer olurken, o sezonun devre arasında Büyükçekmece Basketbol'un yolunu tuttu. Burada üç sezon forma giyen Kılıçlı, 2020-2021 sezonunda bir sezon Bahçeşehir Koleji'nde oynadıktan sonra yeniden Büyükçekmece'ye döndü.

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