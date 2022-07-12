Manisa arayışta

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Manisa FK, transfer girişimlerini sürdürürken savunma bloğu için adaylarla görüşmeler devam ediyor. Fransa Lig 1 takımı Angers ile sözleşmesi sona eren Ismael Traore ile anlaşma sağlayan Ege ekibi iki oyuncuyu daha da gündemine aldı. Siyah-beyazlılar Kocaelispor ile yollarını ayıran stoper Musa Nizam için harekete geçtiği iddia edilirken bayram sonrası bu futbolcuyla bir görüşme planladığı gelen haberler arasında.



EGE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

DAHA önce Trabzonspor ve Akhisarspor formaları da giyen ve Haziran başında da ismi gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncunun Ege'ye dönüş yapması sürpriz sayılmayacak. Manisa FK'nın 32 yaşındaki Teddy Mezague ile de temasta olduğu öne sürüldü. Geçen sezon İstanbul ekibiyle 32'si lig 1'i kupa olmak üzere toplam 33 karşılaşmaya çıkan Fransız da sorgulanacağı iki futbolcunun da önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atabileceği Savunma hattını baştan aşağı yenileyecek olan takımda bu oyuncuların dışında birkaç isim daha olduğu konuşulurken görüşmelerin sonucu bekleniyor.

MEZAGUE KİMDİR?

Manisa FK'nın listesinde yer alan Teddy Mezague kariyerine Montpellier kulübünde başladı. Burada iki sezon forma giydikten sonra 2014-2015 sezonunda Mouscron- Peruwelz takımının yolunu tutan futbolcu Leyton Orient'e geçiş yaptı ve daha sonra tekrar Mouscron'a döndü. 1.87 boyundaki oyuncu daha sonra sırasıyla Dinamo Bükreş ve Hapoel Raanana takımlarında görev aldı. Eyüpspor öncesi iki sezon PFC Beroe'de görev yapan oyuncunun bonservis sorunu bulunmuyor.

DOUGLAS TRAFİĞİ

Manisa FK'nın bir süredir gündeminde yer alan Douglas ile ilgili temasları da sürüyor. Giresunspor'dan ayrılan oyuncuyla temasta olan siyahbeyazlıların bu futbolcu ile ilgili resmi adımları atması bekleniyor. Geçen sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kesin kararını henüz vermediği öğrenildi. Douglas Giresunspor öncesi Dnipro forması giymişti.

3. ETAP BAŞLIYOR

Manisa FK'da bayram izni bugün sona erecek ve 3. etap kamp çalışmaları start alacak. Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor. İlk etabı Manisa'da gerçekleştiren ekip 2. etap için Afyonkarahisar'a gitmiş ve burada teknik direktör Levent Eriş yönetiminde 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmüştü.