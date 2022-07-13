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Haberler Spor Buca 1928’de Mazlum sesleri

Buca 1928’de Mazlum sesleri

İzmir ekibi, Kocaelispor’un 31 yaşındaki deneyimli stoperi ile ilgileniyor

13.7.2022

Buca 1928’de Mazlum sesleri
TFF 2. Lig'e zirve hesaplarıyla start verecek olan Bucaspor 1928'de takviye çalışmaları sürüyor. İç transferde Gökhan Köseoğlu ve Murat Demir ile yollarını ayıran, dış transferde ise kadrosunu Erhan Şentürk ve Furkan Çil ile güçlendiren İzmir ekibinin gündemine Mazlum Demir'i aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Menemenspor'dan Kocaelispor'a giden ve küme düşme üzüntüsü yaşayan 31 yaşındaki stoper için nabız yokladığı belirtildi.

İZMİR'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Kadrosunda Onur Özcan ve Yalçın Eycan dışında tecrübeli stoper kalmayan Buca'nın Mazlum'u alarak her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istediği öğrenildi. Bir yıl daha kontratı olan savunmacının İzmir'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Geçen sezonun ilk yarısını Menemen'de geçiren Mazlum 19 maça çıkıp 3 de gol attı, devre arasında Kocaelispor'a transfer olduktan sonra Körfez temsilcisinde ise 12 karşılaşmaya çıktı.
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