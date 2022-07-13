F.Bahçe’de operasyon başlıyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Allahyar'dan toplamda 7 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertli ekipte yaprak dökümü devam edecek. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Ozan Tufan ve geçen sezonu kiralık olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship temsilcisi Hull City'de geçiren Allahyar'ı İnligiz kulübüne veren sarı-lacivertlilerde operasyon başladı.



TASARRUF YAPILACAK

Fenerbahçe yeni sezonda öncesi 7 futbolcusunun daha yüksek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarılacivertli takımda Samatta, Gustavo, Berisha, Valencia, Caulker, Tisserand ve Novak'tan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kanarya'da santrforlardan Samatta 3 milyon 240 bin Euro, Mergim Berisha 1 milyon 760 bin Euro, Valencia 1 milyon 760 bin Euro, ön libero Luiz Gustavo 3 milyon 240 bin Euro, stoperlerden Steven Caulker 1 milyon 730 bin Euro, Marcel Tisserand 1 milyon 620 bin Euro ve Filip Novak 1 milyon 400 bin Euro kazanıyor.



YÜK OLUŞTURUYOR

Sarı-lacivertli İstanbul ekibi, bu oyuncular ile yollarını ayırması halinde 14 Milyon 750 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulacak. Kanarya ayrıca yabancı oyuncu transfer edebilmek için de bu oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.



MESUT ÖZİL BİLMECESİ

Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı iddia edilen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt dün yaptığı açıklamalarla bu iddiaları yalanladı. Söğüt, dün sarı-lacivertli kulüple görüşmeye İstanbul'a gelirken, havaalanında önemli açıklamalar yaptı. Mesut'un hala Fenerbahçe oyuncusu olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirten Söğüt, "Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli'dir. Sözleşmesi devam ediyor ve önceliği de takımda kalmak. F.Bahçe resmi bir açıklama yapmadan bu tarz haberlere inanmayın" dedi.



BAŞAKŞEHİR İDDİASI

Erkan Söğüt'ün Mesut ile alakalı bu açıklamalarına rağmen, dün kulislerde yıldız futbolcunun Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi. Kulislerde dönen bu iddia kafaları karıştırırken, Söğüt'ün yönetimle yapacağı toplantı merakla bekleniyor.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'ye geldiği anda ilk açıklaması "Bir rüyam gerçek oluyor" olan Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri hem kendisi hem de kulüp için hiç de beklediği gibi gitmedi. 20 Ocak 2021'de imzayı atan Özil, 36 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in takımdaki geleceği merakla bekleniyor.