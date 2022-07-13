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Haberler Spor Menemenspor sahaya iniyor

Menemenspor sahaya iniyor

Birçok isimle yollarını ayıran İzmir ekibi altyapı takviyeli oyuncularıyla start verecek

13.7.2022

Menemenspor sahaya iniyor
TFF 2. Lig'e düşen Menemenspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Sarı-lacivertli takım saat 14.00'te Kesikköy Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk çalışmasını yapacak. Spor Toto 1. Lig'den düştükten sonra statü gereği yabancı oyuncularıyla vedalaşan, kiralık oynayan 6 futbolcusunu da kaybeden İzmir ekibinde gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor'a giderken, Cem Çelik ise Alanyaspor'un yolunu tuttu. Kadrosunda 15 futbolcu kalan Menemenspor'un altyapı takviyeli oyuncu grubuyla idmanlara start vereceği, takımın başında yine altyapı antrenörlerinin yer alacağı öğrenildi. Satışı gündeme gelen Menemenspor'a Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu talip olmuştu. Kulübün satışı için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
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