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Haberler Spor Merkezefendi’den İspanya’ya gitti

Merkezefendi’den İspanya’ya gitti

13.7.2022

Merkezefendi’den İspanya’ya gitti
ING Basketbol Süper Ligi'nin Egeli ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezon forma giyen Rihards Lomazs, yeni sezon öncesi İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza ekibi transferi duyururken, 26 yaşındaki Letonyalı şutör guardın 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Lomazs geçen sezon Denizli ekibinde 14.9 sayı, 2.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları tutturdu. Yıldız basketbolcu, özellikle son karşılaşmalarda gösterdiği başarılı performansla takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi olan oyuncuların başında gelmişti. Letonyalı yıldız oyuncu, ülkesinin milli takım formasını her yaş kategorisinde terletti.
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