Ozan Tufan’dan çarpıcı açıklamalar

FENERBAHÇE'DEN Hull City'e transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ozan, "Mental anlamda daha rahat olacağım için yurt dışını tercih ettim. Türkiye'de kafa olarak çok yoruldum. 1 maç iyi, 1 maç kötü oynayıp, Ozan maç seçiyor, kötü gibi cümleler beni çok rahatsız etti. Türk oyuncuda hep bir kurban aranır ya, o kurbanlardan birisi, en tepedeki isim yıllarca hep ben oldum" dedi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönem hakkında da konuşan Ozan Tufan, şöyle konuştu: "Kadro dışı kaldıktan sonra bizimle hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Menajerlerimizle de bizimle de iletişim kurulmadı. Söylediklerim de 6-7 ayı buluyor. O dönemden bu döneme kadar hiçbir şekilde, veda ederken bile iletişimimiz olmadı. Üzücü bir durum. Fenerbahçe'de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemediği için benim kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ben de bu yolu seçtim."

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