Aliağa PETKİM’e ABD’li forvet

Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Omar Perwitt'i kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer harekatı sürüyor. İzmir temsilcisi, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Brose Basket Bamberg forması giyen ABD'li oyuncu Omar Perwitt'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki kısa forvete "Hoş geldin" dedi. İzmir ekibi yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi Brose Bamberg forması giyen Omar Perwitt, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI SEZON GEÇİRDİ

ABD'li forvet Omar Perwitt, geçtiğimiz sezon Brose Basket Bamberg formasıyla çıktığı maçlarda 12.2 sayı, 3.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamasıyla mücadele etmişti