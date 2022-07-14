Başakşehir çok ‘Mesut’

FENERBAHÇE, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyururken, dünyaca ünlü yıldızın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Turuncu lacivertliler, Mesut ile bugün resmi saat 12.00'de resmi sözleşme imzalayacak. Öte yandan Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın daha önce Mesut Özil'e dair yaptığı 'Birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" konuşmasını yayınlayarak transfer öncesi taraftara müjdeyi verdi.