Manisa FK’dan takviye harekatı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi hedefe oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nün santrfor Batuhan Karadeniz'i gündemine aldığı iddia edildi. Geçen sezon 3. Lig'de Iğdır FK formasıyla 16 kez rakip fileleri sarsan 31 yaşındaki golcü, kulübüyle Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşadı.

Iğdır temsilcisinden ayrılan Batuhan'la siyah-beyazlı kulübün ilgilendiği ileri sürüldü. Önceki sezon Hekimoğlu Trabzon'da 29 gol atan Batuhan'ı ayrıca Göztepe ve Sakaryaspor'un da istediği gelen haberler arasında. Tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta profesyonel olan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon ve Iğdır FK'da forma giydi.

FİLDİŞİLİ YOLDA

Manisa FK'nın prensipte anlaştığı Fransa Ligue 1 ekibi Angers'dan Fildişili stoper Ismael Traore imza için yola çıktı. Siyah-beyazlı kulübün 35 yaşındaki oyuncuyu bu hafta açıklaması bekleniyor. Fransa'da ilk olarak Sedan takımında görev yapmaya başlayan Traore, Brest'te oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Angers'e transfer oldu. ■ BERKE ÖZBAY



ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLADI

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, bayram tatili sonrasında 3. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da tekrardan başladı. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.