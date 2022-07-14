Somaspor’da 10 gitti 13 geldi

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor transfer döneminde 13 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, kadrosundaki 10 futbolcu ile yollarını ayırdı. Yeni sezona Play-Off parolasıyla teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde hazırlanan Siyah İnciler'de, takımın mihenk taşları olan Özcan Aydın, Onur Ulaş, Ali Akkuş ve Muharrem Tunay Meral takımdan ayrıldı, iç transferde Oğuzhan Yıldırım, Mustafa Şengül, Yılmaz Ceylan ile sözleşme yenilendi.

NOKTA ATIŞI TAKVİYELER

Somaspor, dış transferde nokta atışı yaptı. Siyahbeyazlılar, Ağrı 1970 Spor'dan Ali Özdemir, Karamürsel'den Huzeyfe Ahmet Kaymak, Iğdır FK'dan Baha Kısacık, Belediye Termal Bolvadin'den Yusuf Tursun, Artvin Hopa'dan Safa Ali Memnun, Hendekspor'da Berkay Ekici ve Yavuzhan Keleşoğlu, Siirt İl Özel İdaresi'nden Mert Pala, Bartınspor'dan Furkan Birdal, Aliağa FK' dan Batuhan Doğrukıran, Manisa Karaköyspor'dan Emrecan Bulut ve Ahmet Celal Bozyurt ile anlaşmaya vardı. ■ SERVET SARUN