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Haberler Spor Emre Demir Barça’da

Emre Demir Barça’da

Kayserispor’dan İspanyol devinin B takımına transfer olan on numara İspanya’ya giderek 5 yıllık imza attı

16.7.2022

Emre Demir Barça’da
Kayserispor'dan, Barcelona B Takımına transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geride kalan sezon devre arasında Barcelona ile sözleşme yapan ve yarım sezonu Kayserispor'da geçiren Emre Demir, İspanya'ya giderek yeni takımının formasını giydi. Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki on numara, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi. İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı gönderen genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.
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