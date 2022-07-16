Manisa’da yeni aday

SPOR Toto Birinci Lig'de sezon öncesi üst sıralara oynayacak bir kadro için çalışma başlatan Manisa FK'nın stoper adaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Teknik direktör Levent Eriş'in listesi doğrultusunda çalışmalarına hız veren yönetim, Menemenspor'dan Oğuzhan Çapar'ın yanı sıra Keçiörengücü'nden de bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Siyah-beyazlı yönetim, kulübüyle 3 gün önce yollarını ayıran 33 yaşındaki stoper Fatih Solmaz'ı da listesine ekledi. Savunmasına güç katmak isteyen Manisa temsilcisi menajeri kanalıyla futbolcuyla temasa geçerken transferle ciddi olarak ilgilenmeye başladı. 1. Lig tecrübesiyle dikkat çeken Fatih Solmaz'ın bonservis engelinin olmaması kulübün transfer kriterlerine uyuyor. Yüksek maliyetler nedeniyle bir çok oyuncudan vazgeçmek zorunda kalan Manisa FK yönetimi, maddi şartların oluşması halinde Oğuzhan ve Fatih arasında tercih yapacak. Fatih'in güncel piyasa değerinin 75 bin Euro'yu bulduğu belirtildi.

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