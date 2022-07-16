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Haberler Spor Somaspor’dan kaleye takviye

Somaspor’dan kaleye takviye

16.7.2022

Somaspor’dan kaleye takviye
TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, transferde çok hızlı. Önceki gün BAL ekiplerinden Aydın Yıldızspor'un sağ beki Murat Şevik ile anlaşan Ege ekibi kaleci transferini de gerçekleştirdi. Somaspor dış transferde kaleci Kemal Mert Özyiğit'le de sözleşme imzaladı. Bucaspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Karaman FK'da toplam 34 karşılaşmada görev yaptı. Kaleci Mert, kariyerinde Osmanlıspor, Bugsaşspor, Fethiyespor, Çorum FK, Erbaaspor, Çengelköy ve Sivas Belediyespor kulüplerinde de oynadı.
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