Antalyaspor’da Haji Wright tamam

Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan ABD'li forvet Haji Wright ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 2022- 2023 sezonu öncesi Göztepe'den Soner Aydoğdu, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal'ı transfer eden, Güray Vural, kaptan Hakan Özmert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile sözleşme uzatan Akdeniz ekibi, geçen sezon başında Danimarka ekiplerinden Sonderjyske'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Haji Wright ile tekrar anlaştı. Haji Wright, için bugün imza töreni düzenlenecek. Haji Wright, geçen sezon Antalyaspor ile ligde 31 müsabakaya çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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