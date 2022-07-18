Atletizm şöleni tam gaz

Denizli'de 52.'si düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İkinci gün müsabakalarının gerçekleştirildiği organizasyona 17 ülkeden 265 sporcu katılıyor. Ay-yıldızlı 82 milli atlet mücadele ederken 42 dalda madalyalar dağıtılacak.





'GURUR YAŞIYORUZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlar öncesinde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada tüm sporcuların uygun ortamda kendi performanslarını en üst seviyede gösterme noktasında gayret sarf edeceklerini söyledi. Sporculara başarılar dileyen Zolan, "İnşallah spor yaparak hem sağlığımızı hem birliğimizi hem de dayanışmamızı en üst seviyeye çıkarmayı temenni ediyorum. Denizli olarak da ev sahipliği yapmanın mutluluğuna erdik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ise, sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni bir şampiyona için Denizli'deyiz. Güzel bir organizasyon yapacağız. Bugün sona erecek müsabakalar sonunda, Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP