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Haberler Spor Diagne geldi Pesic gidiyor

Diagne geldi Pesic gidiyor

18.7.2022

Diagne geldi Pesic gidiyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Önceki gün Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak transfer görüşmesi için İstanbul'a gelen Senegalli golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak. Diagne'nin sarı-kırmızılılardan alacağı 2.4 milyon Euro'luk yıllık ücret ise iki kulüp tarafından yarı yarıya ödenecek.

PESIC KIZILYILDIZ'A GİDİYOR
Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic, ülkesinin köklü kulübü Kızılyıldız'a transfer olmak üzere. Fatih Karagümrük ve Kızılyıldız, Aleksandar Pesic transferi için 800 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fatih Karagümrük formasıyla toplam 31 müsabakaya çıkan Aleksandar Pesic 14 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
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