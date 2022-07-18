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Haberler Spor Güreşte Fatma Yılmaz finalde

Güreşte Fatma Yılmaz finalde

18.7.2022

Güreşte Fatma Yılmaz finalde
MİLLİ sporcu Fatma Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, yarı finalde Estonyalı rakibi Polina Timsina'yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu final müsabakasında Ukraynalı Valeria Stancheva ile karşılaşacak. 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri yarın 5 bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkacak. Şampiyona yarın sona erecek.
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