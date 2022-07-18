Nazillispor atağa kalktı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde gaza bastı. Yeni sezonda zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekibin bugün 4 transferi birden açıklaması bekleniyor. Santrfor mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Naz-Naz'da, teknik direktör Taner Öcal'ın özellikle istediği santrafor Yasin Ozan transferi büyük ölçüde tamamlandı. 30 yaşındaki gurbetçi oyuncunun siyah-beyazlı formayı bugün üzerine geçirmesi bekleniyor.



YILMAZ BASRAVİ TAMAM

Kanat transferi için Nazilli'nin uzun süredir peşinde olduğu Alim Harlak'ın da işi bitti. Oyuncuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun alacaklarını temin etmek için kulübü Ankara Demirspor ile masaya oturdu. Diğer taraftan Göztepe'den 22 yaşındaki yine bir kanat oyuncusu Yılmaz Basravi'yle temasa geçen siyahbeyazlılar, genç futbolcuyla el sıkıştı. Yönetim, Göztepe'yle oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor. İki kulüp düşük bir kiralama bedeli üzerinde mutabakat sağladı.



DOĞUKAN NELİK YOLDA

Stoper Onur Demir ve Koray Baykara ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, defansa ilk takviyesini eski oyuncusu Nuh Aşkın ile yapmıştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Naz Naz, sürpriz bir isimle daha temasa geçti. Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'in tecrübe kazanması için kiralık göndermeyi düşündüğü Doğukan Nelik'e teklif yapıldı. Akhisarspor'da parlayan 21 yaşındaki oyuncuyu, Bodrumspor ve Serik Belediyespor da istiyor.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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