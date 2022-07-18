Yusuf Yazıcı’nın yeni rotası Serie A

Fransa Lig 1 ekiplerinde Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili her gün yeni bir iddia gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun İngiltere değil İtalya'nın yolunu tutmak üzere olduğu ortaya çıktı. Lille'de beklentilerin altında kalan ve geçtiğimiz sezonu Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da geçiren Yusuf, burada gösterdiği performans sonrası tüm takımları peşine taktı. Yazıcı'nın bonservisi için CSKA ile Lille anlaşma sağlayamadı.



GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Oyuncunun menajeri, Fulham ve Nottingham Forest ile temasta olduklarını dile getirmişti ancak Yazıcı'nın en ciddi talibinin İtalya ekibi olduğu öğrenildi. İtalyan basınının aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı yeni sezonda Serie A forması giymeye hazırlanıyor. İddiaya göre Yusuf Salernitana'ya transfer olacak. Habere göre İtalyan ekibinin sportif direktörü Morgan De Sanctis, Yusuf için Lille ile temaslarını sürdürüyor. Milli yıldızın da Serie A'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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