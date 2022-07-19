Bodrum ‘Süper’ olacak

BODRUMSPOR Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, hedeflerinin mevcut takımı bozmadan 1. Lig'de ilk olarak kalıcılığı başarmak olduğunu bildirdi. 1. Lig'e çıkmanın büyük heyecan getirdiğini vurgulayan Karakaya, "Bodrumspor 1931'de kurulan bir kulüp. İlk defa bu seviyedeyiz. Bizim asıl hedefimiz Süper Lig" dedi.

'AĞIR BİR SORUMLULUK'

BODRUM'UN turizmde dünyanın şampiyonlar liginde olduğunu kaydeden Karakaya, "Bodrum dünyaya açılan Türkiye'nin en medeni kapısı. Bodrumspor'a da bu ağır sorumluluk getiriyor. Gittiğimiz yerlerde Bodrum'a yakışır şekilde davranmaya çalışıyoruz" dedi.

Bodrum'un karatede ve yelkende dünya şampiyonları çıkardığına işaret eden Karakaya, şöyle konuştu: "Bodrumspor'da 12 branş var. Futbolda Bodrum'un hak ettiği yer Süper Lig. Takımı bozmadan, önce burada kalıcı olacağız. Bunlar zamanla gelecek. Tabii ilk önce fiziki koşullarımızı, saha ve tesislerimizi bu seviyeye getirmemiz lazım. Böylelikle Bodrum kalıcı olur. 1. Lig'de kalıcı olmak hem de tesislerimizi üst liglere göre hazırlamak zorundayız. İnşallah devlet büyüklerimiz de sesimizi duyar. Bodrum'a yakışır butik bir stat kazandırılır."

STAT YETİŞMEZSE İLK MAÇ İZMİR'DE

LİGİN 12 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatatan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Yeni Malatyaspor ile evimizde oynayacağız. Şu anda hazırlık çalışmalarımız iyi şekilde devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Onursal Başkan Fikret Öztürk ve ailesine teşekkür ediyorum. Stadımızın hazırlanmasında herkesin büyük emeği var. Hep beraber el ele verdik, hızlı şekilde inşallah bu maça yetiştireceğiz. Şu an bir problem gözükmüyor. Bir terslik olursa da maçı İzmir Bornova Stadyumu'nda oynayacağız" dedi.

Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bodrumspor taraftarlarına teşekkür eden Karakaya, "Süper Amatör Lig'den 1. Lig'e kadar geldik. Günü geldiğinde de Süper Lig'e adım atacağız" şeklinde konuştu.