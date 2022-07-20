Nazillispor’da imza şov sürüyor

2. Lig Beyaz Grup ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Göztepe'den Yılmaz Basravi'yi kiralayan, Ankara Demirspor'dan kanat oyuncusu Alim Harlak'a imza attıran Siyah İnciler, iki önemli takviyeye daha imza attı. Siyahbeyazlılar, İçel İdmanyurdu'ndan 29 yaşındaki ön libero Nurettin Çağlar ile 1 yıllık, Çorum FK'dan 26 yaşındaki stoper Hakkı Can Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Yeni Milasspor'da başlayıp Fethiyespor'da profesyonel olan Hakkı Can, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Karacabey Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Hakkı Can, kariyerinde 125 maç çıktı, 2 gol kaydetti. Kırıkhanspor'da profesyonel olan Nurettin ise, sırasıyla Anadolu Üsküdar, Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Uşakspor, 1922 Konya, Somaspor, Diyabekirspor'da görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Anadolu Üsküdar, Uşakspor ve Somaspor formalarıyla 3. Lig'de şampiyonluk yaşadı ve kupa kaldırdı.