Petkimspor sil baştan

Basketbolda yeni sezonda Avrupa zvizesi almak için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Aliağa Petkimspor, kadrosunu sil baştan yarattı. Takımdaki 9 isimle yollarını ayıran İzmir ekibi, 8 yeni transfer yaptı.

Boran Güler, Darko Planinic, Demetrius Conger, Erol Can Çinko, Gary Browne, Justin Wright Foreman, Metehan Akyel, Sinan Sağlam, Ömer Yasir Küçük ile vedalaşan Petkim, Gaziantep Basketbol'dan İsmail Cem Ulusoy, Galatasaray'dan Ege Arar, Balıkesir BŞB'den Ömercan Engin, Türk Telekom'dan Dorukhan Engindeniz, Gemlik Basketbol'dan Yiğit Karalar, Kalev'den Silas Melson, TOFAŞ'tan Jeremy Simmons ve Brose Bamberg'den Omar Prewitt ile gücüne güç kattı.

HEDEF İLK 10'DA YER ALMAK

Avrupa beklentisiyle iddialı bir kadro kuran Petkim, yeni sezonu ilk 10 sıra içinde bitirip hedefine ulaşmaya çalışacak.

Aliağa ekibi antrenmanlara ağustos ayının başında başlayıp, 20 Ağustos'ta 6 günlüğüne Bolu'ya kampa gidecek. Öte yandan FIBA Europe Cup'a başvuru yapan Aliağa Petkimspor olumsuz yanıt aldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle önceki sezonlarda kupalara katılmak isteyen takımlara kapılarını açan FIBA, bu sezon ise tekrar lig sıralaması sistemine döndü.

Petkimspor, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ni 13. sırada tamamladığı için Avrupa'da yer alamadı. ■ BURAK HAKERLER