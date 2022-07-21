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Haberler Spor Akhisar’da başkan Ali Merde

Akhisar’da başkan Ali Merde

21.7.2022

Akhisar’da başkan Ali Merde
GEÇTİĞİMİZ sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'inde (TBL) 30 maçını da kaybedip acı bir rekorla bir alt lige düşen Akhisar Belediyespor Basketbol Kulübü, Belediye Encümen Salonu'nda yapılan genel kurulda yeni başkanını seçti. 2022-2023 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele edecek Akhisar Belediye Basketbol Kulübü'nde yeni başkan Ali Merde oldu. Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Yılmaz Akar, yönetim kurulu üyeliklerine Emre Şen, Galip Atak, Gamze Üge getirildi. Akhisar Belediye Basketbol Kulübü'nde, genel menajerliğe Erkan Barut geçerken, yeni sezonda takımın koçluğunu Harun Yılmaz ve Hüseyin Elibol'un yapacağı bildirildi. ■ KENAN MOLLA
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