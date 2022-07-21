BAL’a Ege’den 26 takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. sezonu düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonu için başvurular tamamlandı. 200 takımın BAL'a katılma hakkı bulunuyordu. Bu takımlardan 127'si 2021- 2022 sezonunda BAL'da yer alan takımlardan, 61'i yerel lig takımlarından, 12'si ise 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den BAL'a düşen takımlardan oluşuyor. 21 Haziran tarihinde başlayan başvurularda takımlar TFF'ye 28 bin lira teminatı nakit olarak yatırıp, katılım belgelerini TFF Amatör İşler Müdürlüğü'ne gönderdi.

GEÇEN SENEKİ STATÜ UYGULANACAK

BAL'da yeni sezonda Ege'den 26 takım yer alacak. İzmir'den 8, Manisa, Aydın, Balıkesir'den 4'er, Denizli'den 3, Muğla'dan 2 ve Uşak'tan 1 takım mücadele edecek. TFF, geride kalan sezonda uygulanan sistemin aynen devam edeceğini duyurdu. Takımlar, lige katılım hakkı kullanmazsa, en üst yerel liglerine katılabilirler. Ancak orada şampiyon olmaları halinde bir sonraki sezon BAL'a katılamazlar. Fikstüre dahil olan kulüpler, çekilirse yatırdıkları teminat yanacağı gibi, aynı sezon içinde kendi ilinin yerel liginde de yer alamaz ve Bölgesel Amatör Lig'den düşmüş sayılır.

KATILACAK TAKIMLAR

AYDIN: Aydın Yıldızspor, Davutlar Belediyespor, Eşin Grup Sökespor, İsabeyli Şırlanspor, BALIKESİR: Burhaniye Belediyespor, Gönen Belediyespor, Bandırma Etispor, 1966 Edremitspor, DENİZLİ: Denizli Sarayköyspor, Kale Belediyespor, Kızılcabölükspor, İZMİR: Alaçatıspor, Aliağa Futbol A.Ş., Bornova Yeşilova, Çeşme Belediyespor, Çiğli Belediyespor, Özçamdibispor, Tire 2021 FK, Viven Bornova FK, MANİ- SA: Bieksper Hacırahmanlıspor (Saruhanlı FK), Manisa Sanayispor (Manisa Sanayi Yıldızspor), Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, MUĞLA: Muğlaspor, Yatağanspor, UŞAK: Budaklar Gençlikspor.

■ SERVET SARUN