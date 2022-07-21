Başakşehir tur peşinde

MEDİPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşma, TRTSpor'dan canlı yayımlanacak. Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.

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