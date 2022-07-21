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Fethiye tam gaz

Lacivert-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor’dan tecrübeli stoper Oğuz Özden ile anlaşmaya vardı

21.7.2022

Fethiye tam gaz
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor transferde hız kesmiyor. Önceki gün 24Erzincanspor'dan Rıdvan Türker ile Bucaspor 1928'den kaleci Murat Demir'i renklerine katan lacivert-beyazlılar, Kırşehir Belediyespor'un tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Özden'i de kadrosuna kattı. Oğuz, geride kalan sezonda Kırşehir formasıyla 26 maçın 24'ünde banko oynadı, 1 gol attı. Futbola Konyaspor altyapısında başlayan ve Konyaspor'da profesyonel olan Oğuz, sırasıyla Çorumspor, Tokatspor, Ankaraspor, BUGSAŞ, Bandırmaspor, Kastamonu 1966, Gümüşhanespor, Kahramanmaraş, Amed SK, Ergene Velimeşe, Kırşehir Belediyespor'da oynadı, kariyerinde 262 maça çıktı, 14 gol kaydetti. Genel kaptan Nacit Çatal, "Transferlerimiz devam edecek. Temas halinde olduğumuz oyuncular var. Orta saha, kanat ve forvet alacağız" dedi. ■ ERDOĞAN CANKUŞ
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