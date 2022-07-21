Kızılcabölük katılıyor

Geçtiğimiz sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşerek taraftarlarını üzen Kızılcabölükspor, son anda katılım payını yatırıp lige katılacağını açıkladı. Başkan Osman Duran, uzun süren suskunluğunu bozdu. Tecrübeli başkan, profesyonel liglere dönmek için start verdi. Kötü günler yaşadıklarını ancak geleceğe bakmaları gerektiğini belirten Duran, "Bu sezon hedefimiz BAL'a misafir olarak yeniden gediklisi olduğumuz profesyonel lige geri dönmek" dedi. Lige katılım için gerekli olan 28 bin lirayı TFF'ye yatırdıklarını açıklayan Duran, "Ben her sezon olduğu gibi yine deyim yerindeyse elimi taşın altına koyacağım ama tek başıma bu çarkın dönmesi çok zor. Denizli halkını desteğe davet ediyorum. Seferberlik ilan edeceğiz. Varsa eğer küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakarak tek bir çatı altında toplanalım, aslolan Kızılcabölükspor'dur. Haydi Kızılcabölük, haydi Tavas, haydi Denizli, hep birlikte zafere"' diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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