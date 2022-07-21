Manisa Büyükşehir badmintonda gururlu

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un badminton takımı sporcuları Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvasında Milli Takımımız adına mücadele edecek. Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 4 gün sürecek olan organizasyona 7 ülkeden toplam 273 sporcu katılacak. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvaya Manisa BŞB'den 3 sporcu katılarak Milli Takım forması altında mücadele edecek. Yönetici Onur Baylan, "Badminton takımı sporcularımızın uluslararası organizasyonda Milli Takım forması altında mücadele edecek olması bizleri oldukça mutlu etti. Antrenörümüz Hatice Tokmakçı'ya sporcularımıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, sporcularımız Burak, Elif ve İsmail Samet'e başarılar diliyorum" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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