Manisa FK’da yaprak dökümü

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Andre Sousa'yla yollar resmen ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan gelen 32 yaşındaki Portekizli, kadroda düşünülmediği için takıma veda etti. Siyah-beyazlı kulüpten orta saha oyuncusunun vedasıyla ilgili, "Futbolcumuz Andre Sousa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Andre Sousa'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajı yayınlandı. Sousa, geçen sezon ligde 22 maçta, 2 gol atmıştı. Manisa FK, daha önce Loick Landre, Nino Kouter, Serge Tabekou, Ahmet Kesim ve Sadi Karaduman'la vedalaşmıştı.

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