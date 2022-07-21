‘Şampiyon olacağız’

NAZİLLİ Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, 2022-2023 sezonunun hayırlı olması ve sakatlıksız, kazasız, belasız geçmesini diledi. Takımın sponsoru Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederken, Nazilli Belediye Başkan Vekili Erol Angın da mütevazı bir bütçe ve mütevazı bir kadroyla şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi. Teknik direktör Taner Öcal da konuşmasında yeni ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade ederek kadronun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kaptan Mehmet Ersavaş ise, "Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız güzel bir aileye katıldı. İnşallah hedeflediğimiz yerde bitirmek nasip olur. Çok güzel transferlerimiz oldu. Kaliteli bir takım hüviyetine büründük. Ben sezon sonu için çok umutluyum. Sezon sonunda o kupayı kaldırmak tekrar nasip olur" dedi.

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