Somaspor’dan gençlik hamlesi

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Somaspor, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. Siyah İnciler, Süper Lig ekibi Karagümrük'ün 19 yaşındaki golcüsü Berke Demircan'ı kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Tuzlaspor alt yapısından yetişen futbolcu için 2. Lig ekibi Menemenspor'un da devrede olduğu öğrenildi. Forma şansı bulamayan futbolcunun tecrübe kazanması için kiralanmasına sıcak bakan Karagümrük yönetimi ile temaslar sürüyor. Berke, geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta sonradan oyuna girip 8 dakika sahada kalırken, kariyerinde de 18 maça çıkıp 8 gol kaydetti. Öte yandan Somaspor, 2005 doğumlu sol bek Doğukan Tuzcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Somaspor, 3. hazırlık maçında Ayvalıkgücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Ayvalıkgücü ile evinde 1-1 berabere kalan, Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Siyah İnciler, Baha Kısacık ve Oğuzhan Yıldırım'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. ■ SERVET SARUN

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