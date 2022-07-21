Yasin Ozan elden kaçtı!

NAZİLLİ Belediyespor, uzun süredir temasta olduğu Uşaspor'dan golcü Yasin Ozan'ı rakibi Düzcespor'a kaptırdı. Siyah-beyazlılar, yılan hikayesine dönen transferde temas halinde olduğu santrafor Yasin Ozan'ın işini bitiremedi. Deneyimli santrforun Siyah İnciler'in grubunda yer alan Düzcespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor ve Düzcespor takımlarıyla masaya oturan Yasin Ozan 3 kulüp arasından uzun süredir mekik dokudu ve kırmızı-lacivertlileri tercih etti. Yasin'in önümüzdeki günlerde Düzce ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gözünü 1. Lig'e diken ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kuran Nazilli Belediyespor, yönünü golcü ve stopere çevirdi. Siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da forma giyen stoper Doğukan Nelik'i bekliyor. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda Almanya kampına götürülen 21 yaşındaki savunmacının kamp dönüşü Nazilli Belediyespor ile masaya oturması bekleniyor.

4 TAKVİYE DAHA YOLDA

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor, 4 transfer daha yapacak. Birçok önemli ismi renklerine bağlayan ve iddialı bir takım kuran siyahbeyazlılar, santrfor, stoper ve sol beke yapacağı takviyelerle transferi tamamlaması bekleniyor. Naz Naz'ın öncelikli hedefi santrfor. Siyah İnciler, hücum oyuncusu konusunda hedef değiştirdi. Golcü transferi için 1 milyon TL civarında bir kaynak ayıran yönetim, alternatif isimlere yöneldi. Nazilli Belediyespor, geride kalan sezonu Karacabey Belediyespor ve Bayburt Özel İdare'de geçiren Ömer Yıldız'la el sıkıştı. Elazığ'da futbola başlayan, bordobeyazlı ekipte profesyonel olan Ömer, Van BŞB, Sakaryaspor, Hatayspor, Niğde Belediye, Menemenspor, Karacabey Belediye, Bayburt Özel İdare formalarını giydi, kariyerinde 159 maça çıktı ve 51 gol attı. ■ RAMAZAN AYDEMİR