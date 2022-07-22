Balıkesirspor’un borcu 110 milyon TL

TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Nedim Ömer başkanlığındaki yönetim ilk kez basının karşısına çıktı, kulübün borcunun 110 milyon TL civarında olduğunu açıkladı, bazı yabancı oyuncuların da dosyalarının eklenmesi durumunda borcun daha da artacağını dile getirdi. 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan kongre ile başkanlığa seçilen Ömer, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Yöneticiler ve sportif direktörü Can Cangök'ün de bulunduğu toplantıda Balıkesirspor'u düzlüğe çıkaracak konular üzerinde görüşler dile getirildi.

'ÖDEMELER DEVAM EDECEK'

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ömer, şöyle konuştu: "Bu bizim ilk basın toplantımız. Biz kulübü devraldığımızda borcumuzla ilgili dışarıda bir takım konuşmalar oldu. Buna açıklık getirmek istiyorum. Borcumuz şu anda 110 milyon TL ve daha bunun üzerine eklenecek olan rakamlar da var. Bu borcun yaklaşık 52 milyon TL'si UÇK'larla ilgilidir. Bu yüzden UÇK'daki dosyalara önem vererek borç ödemeye bunlardan başladık. FIFA ve UEFA dosyalarını ödemeye başladık. Bunlarla ilgili yaklaşık 4-4,5 milyon TL gibi bir ödeme yaptık. Şu anda 4-5 dosya ile tekrar görüştüm, pazarlık halindeydik. O dosyaları da iyi rakamlara indirdik, inşallah onların da ödemelerini önümüzdeki hafta yapacağız. Aynı zamanda yeniden yapılanıp 2. Lig'de yarışacağız."

ÇOK SIKI PAZARLIK

UYUŞMAZLIK çözüm kurulu (UÇK) dosyalarının çözümü noktasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren başkan Nedim Ömer, "Borç ödemeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Eski oyuncularımızla tekrar görüşme yapacağız. Rakamlar çok yüksek. Tekrar görüşeceğiz ve sıkı pazarlık yapacağız" dedi. ■ SERVET SARUN