Beşiktaş’tan Adnan harekatı

Forvet ve stoper takviyelerini hallettikten sonra kanat oyuncusu transferi için uğraşlar veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'a Belçikalı Adnan Januzaj'ın teklif edildiği öne sürüldü. Son olarak İspanya ekibi Real Sociedad forması giyen ve şuan bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız menajeri tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. 1.86 boyundaki sağ kanat oyuncusunun temsilcisinin önceki gün yönetimle temasa geçerek randevu talep ettiği ve Januzaj'ı makul şartlarda getirebileceğini söylediği belirtildi. Teknik direktör İsmael düşünmek için süre istedi. Yıldız isim kariyerinde çıktığı 307 maçta 39 gol atarken, 45 de asist yaptı.

GÜVEN YALÇIN, GENOA'YA GİTTİ

Beşiktaş ile sözleşmesi sonra eren ve kontrat yenilemek için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Güven Yalçın, kariyerine İtalya'da devam edecek. 23 yaşındaki oyuncu, Genoa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekibi, oyucuyu Çizme'ye davet etti. Serbest durumda olan 23 yaşındaki forvet için bir bonservis bedeli ödenmeyecek.